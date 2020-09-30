Украинцам пообещали выплачивать по две пенсии

В Украине уже в 2021 году обещают запустить накопительные пенсии. В результате при выходе на заслуженный отдых можно будет получать сразу две выплаты.

Сейчас есть несколько проектов запуска накопительных пенсий. Тот, что зарегистрировали “Слуги народа” в парламенте, обсуждать уже перестали вовсе. В нем предлагалось повысить выплаты с зарплаты в пользу накопительных пенсий. И такой шаг действительно кажется разумным. Несколько лет назад ЕСВ сократили почти в два раза и с того момента дефицит Пенсионного фонда резко увеличился.

Согласно новой идее правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн. Такая капитализация практически невозможна.

Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 168 тыс грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. “Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен”, – отметил Шмыгаль.

Аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривны.

Зачем нужны накопительные пенсии? В правительстве говорят, что без них будущие выплаты будут стремительно сокращаться и на достойную старость рассчитывать не придется. Как подсчитала министр соцполитики Марина Лазебная, при зарплате в 10 тыс. грн и полном стаже можно получать пенсию всего около 3 тыс. грн. То есть это лишь 30% привычного заработка.

“Если в государстве ничего не изменится и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3000 пенсии”, – сказала министр в эфире одного из радиоэфиров.

Но далеко не факт, что для Украины накопительные пенсии – панацея. Бывший министр соцполитики Андрей Рева неоднократно заявлял, что это изначально провальная идея, которая ни к чему не приведет. Мол, многие страны уже пробовали, и у них ничего не получилось. Гарантировать, что собранные деньги сохранятся и приумножатся, никто не может.