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Должен ли водитель предъявлять на месте остановки электронный полис

Должен ли водитель предъявлять на месте остановки электронный полис

На сегодня в Украине официально разрешено использование электронного полиса. Об этом пишет Дорожный Адвокат.

Как можно предъявлять. Этот полис может быть предъявлен водителем или с телефона, или распечатанный экземпляр на бумажном носителе (п.п.2.1.ґ и 2.4.а ПДД).

При этом информация о наличии страхового полиса по конкретному автомобилю есть в центральной базе МТСБУ.

Кто проверяет. Его наличие может проверить как водитель, так и инспектор.

Пример. Во время остановки автомобиля сотрудниками полиции водитель отказался предъявить инспектору электронный полис, мотивируя тем, что инспектор может проверить его самостоятельно в базе. Инспектор вынес в отношении водителя штраф за непредъявление полиса по требованию работника полиции на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП в размере 425 грн. Водитель обжаловал штраф в суде. Отменяя постановление, суд первой инстанции признал действия сотрудника полиции «чрезмерным формализмом» и признал штраф незаконным (Решение от 12.05.2020).

При этом суд отметил, что «имеющийся открытый и публично доступный веб-сервис позволяет проверить наличие полиса на конкретное транспортное средство на месте остановки». То есть суд согласился с аргументами водителя, что инспектор имеет возможность самостоятельно проверить наличие полиса без обязательного предъявления экземпляра полиса водителем.

Управление патрульной полиции не согласилось с указанной позицией и обжаловало решение суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Апелляционный суд, рассматривая материалы дела, сделал вывод, что «на требование полицейского водитель должен предъявить для проверки полис (договор) обязательного страхования … При этом указанный полис должен находиться непосредственно в распоряжении водителя (в транспортном средстве, которым водитель управляет)».

При этом апелляционный суд признал штраф незаконным по другим мотивам, а именно непредоставление полицией доказательств непредъявления водителем страхового полиса.

Выводы суда. Таким образом, согласно выводу апелляционного суда, наличие информации о полисе в базе МТСБУ не освобождает водителя от обязанности предъявить электронный или распечатанный экземпляр полиса на месте остановки.

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По материалам Finance.UA
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