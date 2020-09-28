Ford показал «автомобиль будущего» в виде скульптуры (фото)

Компания Ford показала зрителям Пекинского автосалона необычный арт-объект, намекающий на дизайн будущих моделей марки.
Скульптура напоминает спорткар Mustang с фирменной решеткой радиатора восьмиугольной формы в трехмерном исполнении, что является новейшей разработкой бренда. Условное название композиции Progressive Energy In Strength переводится как “Прогрессивная энергия в силе”.
Эксперты сразу же заподозрили, что таким образом Ford дает понять, какой будет следующая генерация Mustang, а значит – у будущего спорткара можно ожидать динамичную внешность, стремительность которой будут подчеркивать одновременно ровные и гладкие линии.
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