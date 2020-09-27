Залог для угонщика авто отныне будет зависеть от стоимости похищенного - МВД

После внесения изменений в законодательство относительно усиления ответственности за угон авто отныне для угонщиков авто мера пресечения в виде залога будет исчисляться, исходя из стоимости похищенного автомобиля.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в FACEBOOK.
“На днях стали действовать изменения в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за угон автомобилей”, – пишет Михаил Апостол.
Что изменится:
“До принятия закона лицо, совершившее угон автомобиля впервые, имело возможность уплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норму исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести только уголовную ответственность”, – пояснил советник министра внутренних дел.
Установление тяжести преступления:
“В законе изменили факт того, что только за первое похищение можно назначать условный срок. Если похитил автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок”, – добавил он.
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