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Залог для угонщика авто отныне будет зависеть от стоимости похищенного - МВД

Залог для угонщика авто отныне будет зависеть от стоимости похищенного - МВД

После внесения изменений в законодательство относительно усиления ответственности за угон авто отныне для угонщиков авто мера пресечения в виде залога будет исчисляться, исходя из стоимости похищенного автомобиля.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в FACEBOOK.

“На днях стали действовать изменения в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за угон автомобилей”, – пишет Михаил Апостол.

Что изменится:

  • за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок;
  • “профессиональные” угонщики, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться, исходя из стоимости похищенного автомобиля.

“До принятия закона лицо, совершившее угон автомобиля впервые, имело возможность уплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норму исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести только уголовную ответственность”, – пояснил советник министра внутренних дел.

Установление тяжести преступления:

  • ранее устанавливалась с учетом того, был ли причинен ущерб. Но если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором его украли, то суд считал, что ущерба не было. Эту норму изменили;
  • сейчас, независимо от того, была возвращена машина или нет, считается, что жертва получила огромную моральную травму, а значит, был причинен ущерб.

“В законе изменили факт того, что только за первое похищение можно назначать условный срок. Если похитил автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины по противодействию незаконному завладению транспортным средством» № 875-IX, который Верховная Рада приняла 3 сентября 2020 года.
  • В Министерстве внутренних дел считают справедливым, что за похищение элитных автомобилей наказание строже, чем за угон советских.

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По материалам Finance.UA
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