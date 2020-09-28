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Аналитики ожидают роста популярности недорогих смартфонов

Аналитики ожидают роста популярности недорогих смартфонов

Эпидемия коронавируса негативно повлияла на продажи смартфонов по всему миру. Согласно прогнозам аналитической компании International Data Corporation, это приведет к тому, что по итогам 2020 года 73% всех смартфонов на рынке составят аппараты среднего или начального уровня.

Прогнозы продаж смартфонов на вторую половину 2020 года обусловлены неопределенностью, царящей в мире. В Европе назревает вторая волна коронавируса, а в США количество больных не снижается. В связи с этим IDC отмечает, что во втором квартале 2020 года 60% всех проданных аппаратов будут находиться в диапазоне от 100 до 400 долларов.

Вместе с тем в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки доля таких смартфонов составляет 85%. Однако в этих регионах и до коронавируса подавляющей популярностью пользовались именно бюджетные версии смартфонов и гаджеты среднего ценового сегмента.

По материалам Телеканал новин 24
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