Аналитики ожидают роста популярности недорогих смартфонов

Эпидемия коронавируса негативно повлияла на продажи смартфонов по всему миру. Согласно прогнозам аналитической компании International Data Corporation, это приведет к тому, что по итогам 2020 года 73% всех смартфонов на рынке составят аппараты среднего или начального уровня.

Прогнозы продаж смартфонов на вторую половину 2020 года обусловлены неопределенностью, царящей в мире. В Европе назревает вторая волна коронавируса, а в США количество больных не снижается. В связи с этим IDC отмечает, что во втором квартале 2020 года 60% всех проданных аппаратов будут находиться в диапазоне от 100 до 400 долларов.

Вместе с тем в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки доля таких смартфонов составляет 85%. Однако в этих регионах и до коронавируса подавляющей популярностью пользовались именно бюджетные версии смартфонов и гаджеты среднего ценового сегмента.