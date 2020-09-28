Британия соединит морские ветровые электростанции подводной сетью

Компания National Grid Plc, работающая в Британии и США, планирует создать подводную энергосеть, объединяющую новые ветровые электростанции и интерконнекторы, по которым энергия поступает к потребителям. Это позволит эффективнее поставлять в сеть энергию, произведенную на станциях в море.
Сеть соединит между собой ряд ветровых электростанций, расположенных недалеко друг от друга, чтобы энергия из них поступала в общую подводную сеть для дальнейшей передачи.
Благодаря оптимизации различных расходов к 2050 году это позволит сэкономить около 7,7 млрд долларов средств потребителей.
На сегодня Британия имеет крупнейшую в мире сеть ветровых электростанций, размещенных в море. К 2030 году их количество должно вырасти в четыре раза, на еще 40 ГВт. Сооружение этих мощностей будет стоить ориентировочно 50 млрд фунтов стерлингов.
Кроме того, на прошлой неделе компания вместе с датским партнером Tennet BV объявили о намерении соединить сетью морские ветровые электростанции Британии и Дании.
“Использование ветровой энергии является ключевой составляющей правительственных планов сделать Британию экологически нейтральной к 2050 году”, – отмечает Финтан Слай, представитель National Grid.
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