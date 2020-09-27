Где с начала года больше всего подорожал проезд в городском транспорте (инфографика)

По состоянию на август этого года по сравнению с декабрем прошлого года больше всего цены на проезд в городском транспорте выросли в Житомирской и Черновицкой областях.

Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в Государственной службе статистики Украины.

По состоянию на август 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го цены на проезд в городском транспорте выросли в 6 областях:

В целом по Украине без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях стоимость проезда в городском транспорте возросла на 10,1%.

Справка Finance.ua:

22 сентября, в Украине заработала услуга смарт-билет – один билет на все виды общественного транспорта.