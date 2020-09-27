НБУ хочет распространить программу "5-7-9%" на ипотечные кредиты

Национальный банк Украины предложил правительству распространить программу “5-7-9%” на ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“НБУ готовит улучшения в банковском регулировании для активизации кредитования. Эти изменения касаются упрощения оценки кредитных рисков. Речь идет о расширении перечня клиентов, которых можно будет оценивать на групповой основе и улучшении подходов к оценке кредитного риска инвестиционных проектов. Также НБУ предложил правительству распространить программу “5-7-9%” на ипотечные кредиты”, – указали в НБУ, цитируя слова из выступления первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.
Также указано, что ипотечное кредитование “стало оживать”. “В июле впервые с 2017 года ипотека росла быстрее, чем потребительские кредиты”, – указали в регуляторе.
В целом же, по данным Нацбанка, качество розничных кредитных портфелей незначительно ухудшилось. Процессы реструктуризации продолжаются. “Банкам нужно больше определенности относительно кредитных каникул. Неопределенность относительно их продолжительности вместе с угнетением потребительского спроса из-за коронакризиса остановили рост кредитования”, – отметили в НБУ.
Указано в частности, что кредитование бизнеса “пока имеет неутешительную динамику”. Однако в июле-августе ухудшение ситуации с темпами кредитования бизнеса несколько затормозилось.
При этом в НБУ отметили, что “эпоха высоких ставок позади”, и сегодня качественные корпоративные заемщики уже могут получить кредиты в украинских банках под 9-12% годовых.
“Пространство для снижения ставок по кредитам еще остается. Во-первых, монетарная политика НБУ сегодня стимулирующая. То есть, реальная учетная ставка близка к нулю. Во-вторых, банки имеют избыток ликвидности. В-третьих, стоимость гривневого фондирования еще имеет перспективу к снижению несмотря на то, что средняя ставка по годовым гривневым депозитам сегодня ниже 9% годовых”, – добавили в НБУ.
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