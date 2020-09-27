Авиакомпания Windrose анонсировала рейсы из Киева в Херсон

Украинский авиационный перевозчик “Роза ветров”, который базируется в киевском международном аэропорту “Борисполь”, планирует запустить с 5 октября рейс из Киева в Херсон и обратно.

Об этом сообщается на странице компании в FACEBOOK.

“Херсон уже с 5 октября. Открываем новое, уже девятое по счету направление авиаперевозок по Украине”, – сказано в сообщении.

Рейсы выполняются пять раз в неделю: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу.

Вылет из Херсона в 07:10, прилет в 08:30.

Вылет из Киева в 20:40; прилет в Херсон в 22:00.

Стоимость билетов:

зависит от даты вылета;

5 октября стоимость билета – от 1681 грн;

18 октября стоимость билета – от 832 грн.

Справка Finance.ua:

В октябре 2020 столицы Украины и Хорватии свяжет регулярный авиарейс авиакомпании Windrose. Ожидается, что курсирование самолетов начнется уже в начале октября.