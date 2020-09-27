Авиакомпания Windrose анонсировала рейсы из Киева в Херсон

Украинский авиационный перевозчик “Роза ветров”, который базируется в киевском международном аэропорту “Борисполь”, планирует запустить с 5 октября рейс из Киева в Херсон и обратно.
Об этом сообщается на странице компании в FACEBOOK.
“Херсон уже с 5 октября. Открываем новое, уже девятое по счету направление авиаперевозок по Украине”, – сказано в сообщении.
Рейсы выполняются пять раз в неделю: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу.
Вылет из Херсона в 07:10, прилет в 08:30.
Вылет из Киева в 20:40; прилет в Херсон в 22:00.
Стоимость билетов:
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