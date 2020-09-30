Около 93% импортного подсолнечного масла в Евросоюзе из Украины

С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского союза нарастили импорт растительных масел.
Причем основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно, сообщает сайт “Зерно Онлайн”.
Указано, что рапсовое масло импортировалось преимущественно из Украины и России (41% и 26%), а пальмовое — из Индонезии (43%).
Таким образом, закупки ЕС за отчетный период составили:
- пальмового масла — 1,45 млн т (+1%);
- подсолнечного масла — 462,4 тысячи т (рост на 2%);
- соевого масла — 123,1 тысячи т (+10%);
- рапсового масла — 81,8 тысячи т (+20%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2113 15
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1302 11
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевПозавчера, 21:05 - 761 10
На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"Вчера, 15:26 - 310 7
Пять советов, как потреблять меньше электричестваВчера, 19:00 - 633 3
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счетаВчера, 13:00 - 3366 2
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2113 15
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заемВчера, 12:10 - 1365
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1302 11
Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристовВчера, 07:37 - 1295
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Вчера, 10:44 - 308
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 646
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1460
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4808 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2899