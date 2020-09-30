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Около 93% импортного подсолнечного масла в Евросоюзе из Украины

Около 93% импортного подсолнечного масла в Евросоюзе из Украины

С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского союза нарастили импорт растительных масел.

Причем основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно, сообщает сайт “Зерно Онлайн”.

Указано, что рапсовое масло импортировалось преимущественно из Украины и России (41% и 26%), а пальмовое — из Индонезии (43%).

Таким образом, закупки ЕС за отчетный период составили:

- пальмового масла — 1,45 млн т (+1%);

- подсолнечного масла — 462,4 тысячи т (рост на 2%);

- соевого масла — 123,1 тысячи т (+10%);

- рапсового масла — 81,8 тысячи т (+20%).

По материалам Дело
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