В "Укрзализныце" уже не видят смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn

В “Укрзализныце” пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе немецкую компанию Deutsche Bahn.
Об этом заявил глава правления украинского железнодорожного предприятия Владимир Жмак.
“Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла”, — отметил он.
При этом Жмак подчеркнул, что пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства, что является “общеизвестной историей”.
“Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов”, — сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.
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