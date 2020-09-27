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В "Укрзализныце" уже не видят смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn

В "Укрзализныце" уже не видят смысла в сотрудничестве с Deutsche Bahn

В “Укрзализныце” пока не видят возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, в том числе немецкую компанию Deutsche Bahn.

Об этом заявил глава правления украинского железнодорожного предприятия Владимир Жмак.

“Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороге конкурировать с ними нет смысла”, — отметил он.

При этом Жмак подчеркнул, что пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства, что является “общеизвестной историей”.

“Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов”, — сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

По материалам Дело
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