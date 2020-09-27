Компания Realme представит первый в мире телевизор SLED 4K

Компания Realme анонсировала первый в мире смарт-телевизор SLED 4K со сверхширокой цветовой гаммой, а также сертификацию TUV Rheinland для работы с низким уровнем синего света. Вскоре смарт-телевизор будет запущен в Индии. По заявлению компании, смарт-телевизор 4K был разработан в сотрудничестве с Джоном Роймансом, ученым из SPD Technology, для разработки технологии SLED. Уместно отметить, что новый смарт-телевизор Realme, по сути, будет интересной альтернативой существующим телевизорам с дисплеями на квантовых точках (QLED). Об этом сообщает издание Time Snow News.
SLED — это нововведение в области подсветки, или, другими словами, новый подход к старой доброй формуле ЖК-дисплея. В грядущем 55-дюймовом телевизоре Realme SLED 4K Smart TV используется подсветка RGB, которая превращает его в белый цвет, что снижает вредное воздействие синего света, но также обеспечивает более высокую чистоту цвета, сообщает компания. В случае QLED-телевизоров Realme заявляет, что на начальном этапе они используют синюю подсветку, которая затем преобразуется в белый свет.
По сообщениям Realme, технология SLED лучше подходит для решения проблемы общего качества изображения, чем телевизоры QLED. Кроме того, SLED излучает меньше синего света, чем телевизоры QLED, что лучше для глаз пользователя.
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