Amazon представила уникальную технологию для бесконтактной оплаты

Компания Amazon представила новую технологию распознавания ладони в паре магазинов в Сиэтле и видит ее более широкое применение в таких местах, как стадионы и офисы. Разработка носит название Amazon One. Об этом сообщает издание Beaumont Enterprise.

Для использования данной технологии требуется создание электронного “отпечатка ладони”, который учитывает особенности строения руки пользователя, узора линий, вен и другие показатели. Когда такой отпечаток создан и привязан к банковскому счёту, клиенту остаётся только поднести ладонь к специальному считывателю, чтобы пройти идентификацию и оплатить покупки.

По словам Дилипа Кумара, вице-президента по розничной торговле и технологиям, компания выбрала распознавание ладони, потому что это более конфиденциально, чем другие биометрические технологии.

Компания планирует развернуть Amazon One в качестве опции в других магазинах Amazon в ближайшие месяцы, речь в первую очередь идет о продуктовых магазинах Whole Foods Market. Но Amazon считает, что эта технология применима где угодно. Люди могут создать учетную запись Amazon One с помощью номера мобильного телефона и кредитной карты. Учетная запись Amazon не требуется.