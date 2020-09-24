Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВР

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4064-1, в котором предлагается дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей 62-1, которая будет определять особенности исполнения решения суда об обеспечении иска.
Согласно соответствующей норме, будет запрещено при исполнении решения суда об обеспечении иска принимать меры по взысканию денежных средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.
Ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект №4064 (автором значится нардеп из президентской фракции “Слуга народа”), в котором прописана идентичная норма.
Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что если парламент примет законопроект №4064, это сделает невозможным взыскание с ПриватБанка фирмами Суркисов около 10 млрд грн (на основании постановления Печерского райсуда г. Киева об обеспечении иска).
Несколько позже Верховный Суд остановил взыскание Суркисами с ПриватБанка указанной суммы (до окончания кассационного производства по соответствующему делу).
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