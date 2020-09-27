Александр Бондаренко: как я искал деньги на дороги и какие выводы сделал

Сколько нужно на ремонт дорог и откуда брать деньги, если бюджетных средств не хватает? Поговорим в данном материале.

Сколько нужно на дороги

Один из самых важных инфраструктурных объектов для Украины – это дороги. В этом году из дорожного фонда потратим на капитальный, средне-поточный и ямочный ремонт дорог Днепропетровской области порядка 1 млрд грн.

В рамках этого бюджета мы к концу 2020 года сможем отремонтировать где-то 200 км дорог местного значения. Но что такое 200 км, если на балансе области 6 тыс. км дорог нуждаются в ремонте.

У нас есть стратегия – за 3-4 года отремонтировать 3 тыс. км дорог, в том числе и дороги, которые находятся на балансе Укравтодора.

В среднем капитальный ремонт 1 км дороги обходится приблизительно в 10 млн грн. То есть на ремонт 3 тыс. км нужно порядка 30 млрд грн.

Ремонт 1 км дороги обходится приблизительно в 10 млн грн

Сейчас я уже примерно понимаю, что на следующий год бюджет дорожного фонда будет до 1,5 млрд грн.

А чтобы в области делать каждый год ремонт хотя бы 300 км дорог местного значения, нужно 3 млрд грн.

То есть, по сути, необходимо привлечь еще 1,5 млрд дополнительного финансирования, чтобы отремонтировать в следующем году эти 300 км.

Кредиты

Анализируя и подсчитывая все это, я как финансист первым делом понимаю – необходимо внешнее финансирование. И если до этого лета областная власть не имела возможности взять кредит в банке на ремонт дорог, то после принятия Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» № 677-IX это стало возможно.

Причем кредит берется без гарантий и залога. Достаточно только, чтобы областной совет проголосовал за внесение в бюджет дорожного фонда статьи, которая пойдет на погашение кредита и процентов.

Таким образом, мы как область, гарантируем возврат денег. По закону мы можем взять до 30% от регионального дорожного фонда в кредит. Можем взять столько денег в кредит, чтобы выплата тела и процентов была не более 300 млн грн в год.

Было решено, что альтернативным источником финансирования на ремонт дорог может быть банковский кредит. Начался поиск.

И тут хорошо сработали личные знакомства, поскольку я в госуправление пришел из бизнеса, то осталось много связей. Например, с главой банка ЕБРР мы познакомились на экономическом форуме. Случайно в общении с ним узнал, что у них есть региональные кредитные программы под строительство дорог. Потом у нас было еще несколько встреч. И этим летом мы заключили предварительный договор на 50 млн евро на капитальный ремонт 96 км областных дорог. Как только их кредитный комитет в Лондоне утвердит проект, начинаем строить.

В планах на следующий год привлечь порядка 1-1,2 млрд грн кредитных средств на дороги. Сейчас на финальной стадии переговоры с одним из государственных банков. С председателем правления банка познакомился на экономической конференции и незадолго до переговоров не раз с ним общался.

В поиске альтернативных источников финансирования личные связи, как правило, играют не последнюю роль.

Условия кредитования и как отдавать

Один из важных моментов в привлечении кредитов под ремонт дорог – договориться об условиях. Естественно, области выгоднее привлекать «длинные» деньги – на 10-12 лет под небольшую процентную ставку. Мы не можем себе позволить взять кредит под 17-20%, поскольку выплачивать кредит будем из дорожного фонда, в который нужно заложить сумму выплат тела и процентов по кредиту.

Но когда я прихожу на переговоры к украинским банкирам, они говорят, что могут дать кредит максимум на 5-6 лет. Поскольку банки в основном подвязаны под рефинансирование НБУ, которое сейчас дается на 5 лет. Соответственно, больше, чем на 5 лет они нам кредит дать не могут.

Области выгоднее привлекать «длинные» деньги – на 10-12 лет

Как я уже сказал, сейчас мы на финальной стадии переговоров с одним из государственных банков. И как раз обсуждаем варианты снизить процентную ставку. Банк может пойти на уступки и снизить процентную ставку, если мы, например, переводим расчетно-кассовое обслуживание некоторых коммунальных и госпредприятий в этот банк. И становимся более комплексным и важным клиентом для него.

Еще вариант получить кредит под более низкие проценты – обращаться в международные банки. Но риски тут выше, поскольку кредиты они дают в валюте. Соответственно, отдавать придется с учетом возможной инфляции.

Тело кредита и процентная ставка отдается за счет регионального дорожного фонда, в котором закладывается изначально эта сумма.

Сам же кредит разбивается на несколько траншей в зависимости от суммы. Например, если нам в следующем году дадут кредит на ремонт дорог, то выгоднее получить первый транш в феврале, чтобы в марте мы уже начали ремонт.

Хороший опыт привлечение кредитных средств на дороги у Австрии. Они за 10 лет построили дороги по всей стране, при этом делая сильный упор на кредитные средства в последние годы стройки. А уже следующие 10 лет выплачивали кредит из дорожного фонда.

Украине такой вариант не очень подходит, поскольку есть риски курсовой нестабильности и долю некачественных украинских дорог не сравнить с австрийскими. А значит, дорожный фонд лучше на 100% не переводить в долговые обязательства в среднесрочной перспективе.

Муниципальные облигации

Есть еще один альтернативный источник финансирования ремонта дорог – выпуск муниципальных облигаций. Пока что их могут выпускать только города, а не области. Но сейчас как раз в работе один законопроект. Он позволит и областям пользоваться этим финансовым инструментом, который очень популярен в Америке и Европе.

Понятное дело, что объем выпуска облигаций не должен быть таким же, как областной бюджет. Условно, 20-30% заемных средств от общего объема инвестиций в дороги. Начинать выпуск муниципальных облигаций целесообразно на небольшую сумму, с какого-то оптимального пакета для большой области — 250-300 млн грн под рыночную ставку. Очевидно, она должна быть на 1-1,5% выше, чем ставка по ОВГЗ.

Муниципальные облигации по своей надежности такие же, как и ОВГЗ. Поскольку при любых эпидемиях областной бюджет наполняется.

В каждом регионе есть показатель надежности — это наполняемость бюджета. Его финансовый баланс и профицит. Так, есть области дотационные, которые регулярно получают помощь. А есть — доноры. Как раз Днепропетровщина относится к регионам-донорам — каждый месяц отправляет 73 млн грн реверсной дотации в госбюджет из областного бюджета. В год это 880 млн грн.

У Днепропетровской области бюджет развития 1,6 млрд грн

Кроме того, перед выпуском облигаций аналитики должны оценить ликвидность казначейских счетов и какой бюджет развития области. Есть области, где бюджет развития составляет 50 млн грн в год. А существуют такие, где и 1 млрд грн.

У Днепропетровской области как раз бюджет развития один из самых больших по сравнению с другими областями Украины – 1,6 млрд грн. Потому что мы промышленный регион, где собраны основные налогоплательщики из разных сфер: металлургия, ритейл, агро.

Выплачивать купон областной облигации будущим инвесторам предлагается из бюджета развития, чтобы не ставить под угрозу все социально защищенные статьи расходов.

Частные инвестиции

И совсем еще нигде в Украине не используемый источник финансирования дорог – частные инвесторы, которые могут строить платные дороги. То есть государство отдает дороги в концессию частному инвестору. Это вполне может быть интересно тем же подрядчикам, которые берутся за ремонт дорог.

Единственное условие: если мы строим платную дорогу между определенными населенными пунктами, то должна быть к этим городам и бесплатная дорога, как альтернатива для проезда.

Со своей стороны, важно, чтобы местные власти гарантировали инвесторам определенный уровень трафика на этой дороге.

Пример такой концессии — платная дорога в Стамбуле. Если прописанный в рамках этой концессии трафик будет меньше, то недополученную прибыль государство обязуется возвращать инвестору.

По большому счету, наша Решетиловская трасса, которая сейчас строится, могла бы быть отдана под концессию инвестору. Если бы нашелся тот, кто готов вложить 17 млрд грн в строительство.

Поскольку эта трасса соединяет Днепр с Киевом, трафик там, соответственно, вполне может оказаться выгодным с точки зрения возврата инвестиций.

Для инвестора такой проект, как дороги, – долгосрочный. Окупается в течение 7-9 лет. Как правило, инвесторы под подобные проекты привлекают заемные средства у тех же международных банков под невысокие проценты.

Александр Бондаренко, губернатор Днепропетровской области