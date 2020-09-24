Во время заказа комплексной услуги «еМалятко» можно выбрать дополнительные услуги

Во время заказа комплексной услуги “еМалятко” ребенку можно выбрать дополнительные услуги – РНУКНП и УНЗР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

РНУКНП – это регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, более известный как налоговый номер или идентификационный код. РНУКНП содержит 10 цифр и присваивается при регистрации ребенка в Госреестре физических лиц налогоплательщиков.

Читайте также: В «Дії» начали тестировать электронные свидетельства о рождении и оплату штрафов ПДД

Чаще всего РНУКНП нужен для идентификации личности при выплате доходов и уплате налогов.

Для чего он может понадобиться ребенку:

при оформлении договора купли-продажи, дарения, наследования и т. п;

для получения материального вознаграждения за особые достижения (например, в школе, на соревнованиях или олимпиадах);

при получении путевки на отдых, оздоровление или лечение за счет профсоюза, членом которого является один из родителей.

Уникальный номер записи в реестре (УНЗР) – это цифровой, неизменный идентификатор человека в Едином государственном демографическом реестре.

Получить услугу можно только при условии, если родители на момент рождения ребенка являются гражданами Украины и хотя бы один из них имеет собственный УНЗР. Номер в формате 11111111-22222 указан в биометрическом загранпаспорте или на ID-карте.

Одновременно с присвоением УНЗР через еМалятко предоставляется еще одна дополнительная услуга – определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

РНУКНП и УНЗР ребенка, заказанные через еМалятко, записываются в свидетельство о рождении.

Справка Finance.ua:

еМалятко – это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка. Среди них:

регистрация рождения ребенка;

места его проживания;

определение происхождения ребенка;

оформление пособия при рождении;

пособия на детей в многодетных семьях;

внесение сведений о ребенке в электронный Реестр пациентов;

внесение сведений о ребенке в Единый государственный демографический реестр;

оформление индивидуального номера налогоплательщика;

определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству;

оформление удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫