Во время заказа комплексной услуги «еМалятко» можно выбрать дополнительные услуги

Во время заказа комплексной услуги “еМалятко” ребенку можно выбрать дополнительные услуги – РНУКНП и УНЗР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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Чаще всего РНУКНП нужен для идентификации личности при выплате доходов и уплате налогов.
Для чего он может понадобиться ребенку:
Уникальный номер записи в реестре (УНЗР) – это цифровой, неизменный идентификатор человека в Едином государственном демографическом реестре.
Получить услугу можно только при условии, если родители на момент рождения ребенка являются гражданами Украины и хотя бы один из них имеет собственный УНЗР. Номер в формате 11111111-22222 указан в биометрическом загранпаспорте или на ID-карте.
Одновременно с присвоением УНЗР через еМалятко предоставляется еще одна дополнительная услуга – определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.
РНУКНП и УНЗР ребенка, заказанные через еМалятко, записываются в свидетельство о рождении.
еМалятко – это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка. Среди них:
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