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Во время заказа комплексной услуги «еМалятко» можно выбрать дополнительные услуги

Во время заказа комплексной услуги «еМалятко» можно выбрать дополнительные услуги

Во время заказа комплексной услуги “еМалятко” ребенку можно выбрать дополнительные услуги – РНУКНП и УНЗР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

  • РНУКНП – это регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, более известный как налоговый номер или идентификационный код. РНУКНП содержит 10 цифр и присваивается при регистрации ребенка в Госреестре физических лиц налогоплательщиков.

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Чаще всего РНУКНП нужен для идентификации личности при выплате доходов и уплате налогов.

Для чего он может понадобиться ребенку:

  • при оформлении договора купли-продажи, дарения, наследования и т. п;
  • для получения материального вознаграждения за особые достижения (например, в школе, на соревнованиях или олимпиадах);
  • при получении путевки на отдых, оздоровление или лечение за счет профсоюза, членом которого является один из родителей.

Уникальный номер записи в реестре (УНЗР) – это цифровой, неизменный идентификатор человека в Едином государственном демографическом реестре.

Получить услугу можно только при условии, если родители на момент рождения ребенка являются гражданами Украины и хотя бы один из них имеет собственный УНЗР. Номер в формате 11111111-22222 указан в биометрическом загранпаспорте или на ID-карте.

Одновременно с присвоением УНЗР через еМалятко предоставляется еще одна дополнительная услуга – определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

РНУКНП и УНЗР ребенка, заказанные через еМалятко, записываются в свидетельство о рождении.

Справка Finance.ua:

еМалятко – это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка. Среди них:

  • регистрация рождения ребенка;
  • места его проживания;
  • определение происхождения ребенка;
  • оформление пособия при рождении;
  • пособия на детей в многодетных семьях;
  • внесение сведений о ребенке в электронный Реестр пациентов;
  • внесение сведений о ребенке в Единый государственный демографический реестр;
  • оформление индивидуального номера налогоплательщика;
  • определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству;
  • оформление удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи.

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По материалам Finance.UA
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