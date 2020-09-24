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Nokia намеревается потеснить Huawei в Великобритании

Nokia намеревается потеснить Huawei в Великобритании

Финская телекоммуникационная компания заключила сделку, чтобы стать крупнейшим поставщиком оборудования для British Telecommunications. Nokia теперь предоставит дополнительные базовые станции и антенны, чтобы устройства пользователей могли звонить и передавать данные через “сеть радиодоступа 5G” британской компании. По условиям сделки Nokia заменит Huawei в сетях BT 2G и 4G. Сеть EE уже использует Nokia для предоставления услуг 3G.

BT уже использовала оборудование телекоммуникационной инфраструктуры 5G от Nokia в Лондоне, Мидлендсе и некоторых сельских районах, но теперь партнерство двух компаний расширится на другие части Великобритании. В частности, речь идет об Абердине, Кембридже, Данди, Эксетере, Саутгемптоне и Йорке.

В июле правительство Великобритании объявило, что всем британским операторам мобильной связи запрещается покупать новое оборудование Huawei 5G после 31 декабря, а также к 2027 году они должны удалить весь комплект 5G китайской фирмы из своих сетей. Решение, принятое по соображениям национальной безопасности, фактически положило конец прочным отношениям между BT и Huawei, которые имели место еще с 2005 года.

По материалам Комментарии
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