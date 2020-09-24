Бывшему владельцу Укрбуда объявлено новое подозрение

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему владельцу и президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю о подозрении в подкупе менеджера госкомпании НАЭК Энергоатом. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило НАБУ.

В НАБУ не называют фамилию подозреваемого, но приводят указывающие на него обстоятельства.

По данным следствия, заместитель генерального директора обособленного подразделения Энергоатома в 2017 году заключил договор на 929 млн грн. с компанией, подконтрольной бывшему депутату Верховной Рады VIII созыва.

Согласно договору, компания обязалась построить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций. Затем затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн.

После этого в 2017-2019 годах менеджер Энергоатома безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной бывшему депутату ВР, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн. По версии следствия, это взятка за подписание контракта с компанией бывшего депутата.

НАБУ отмечает, что это второй эпизод вскрытых НАБУ и САП коррупционных злоупотреблений при участии нардепа. Ранее детективы установили его причастность к завладению имуществом Национальной гвардии более чем на 81 млн грн. Расследование этого эпизода завершено.

Напомним, НАБУ объявило о подозрении бывшему нардепу, бизнесмену Максиму Микитасю в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн. в сговоре с бывшим командующим НГУ.

Тендер НАЭК Энергоатом на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в 2017 году выиграло ООО СК Укрстроймонтаж, конечным бенефициаром которого с долей 99% является Наталья Микитась, жена Максима Микитася.