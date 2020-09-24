Зеленский передал Житомирский ликеро-водочный завод для приватизации

Президент Владимир Зеленский передал государственное предприятие “Житомирский ликеро-водочный завод” в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Соответствующий указ глава государства подписал 29 сентября, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Как отмечается в документе, такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности Президента.

“Поскольку Житомирский ликеро-водочный завод является таким объектом, глава государства поддержал предложение ГУД о его передаче в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации”, – пояснили в Офисе Президента.

Ожидается, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в Государственный бюджет.