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Бюджет-2021: Счетная палата выявила "резервы" доходов на 20 млрд грн

Бюджет-2021: Счетная палата выявила "резервы" доходов на 20 млрд грн

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов более чем 20 млрд грн, не учтенные в проекте Государственного бюджета на 2021 год, а прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году считает довольно оптимистичным. Об этом заявил председатель СП Валерий Пацкан, представляя итоги экспертизы проекта Бюджета-2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

“Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте Государственного бюджета на 2021 год, всего на 20,6 млрд грн”, – процитировали Пацкана в пресс-службе СП.

Он отметил, что увеличить доходы в проекте государственного бюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа – на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины – на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – на 0,9 млрд грн.

По материалам УНН
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