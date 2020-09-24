Бюджет-2021: Счетная палата выявила "резервы" доходов на 20 млрд грн

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов более чем 20 млрд грн, не учтенные в проекте Государственного бюджета на 2021 год, а прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году считает довольно оптимистичным. Об этом заявил председатель СП Валерий Пацкан, представляя итоги экспертизы проекта Бюджета-2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.
“Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте Государственного бюджета на 2021 год, всего на 20,6 млрд грн”, – процитировали Пацкана в пресс-службе СП.
Он отметил, что увеличить доходы в проекте государственного бюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа – на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины – на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – на 0,9 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозками9 ч. назад - 856 9
Украина удвоила долю производства "зеленой" энергетики10 ч. назад - 732 9
"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрь10 ч. назад - 56737 8
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларовВчера, 18:30 - 23513 8
У Авакова не поддерживают идею направить средства от штрафов на новые вагоны для УЗ13 ч. назад - 785 7
"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрь10 ч. назад - 56737 8
Украинцам рассылают липовые "письма счастья": как отличить поддельное постановление11 ч. назад - 1750 4
Доля подержанных дизельных авто сократилась: самые популярные марки и модели14 ч. назад - 1241
НБУ рассказал о вербовке "денежных мулов"5 ч. назад - 1164
Сколько стоило жилье в новостройках Киева в III квартале (инфографика)9 ч. назад - 1108 1
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)Вчера, 11:24 - 796
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Позавчера, 07:39 - 3976 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2231
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1892
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2469