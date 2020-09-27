Минэнерго предлагает в 2021 году выделить на "теплые кредиты" 150 миллионов

Министерство энергетики предлагает выделить на программу “теплых кредитов” 150 млн в проекте бюджета на 2021 год.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
“Энергоэффективность остается одним из приоритетов Минэнерго. Для программы “теплых” кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн”, – говорится в сообщении.
Что еще планирует Минэнерго:
“Сотрудничество с Фондом дает возможность доступа к средствам, значительно превышающим сумму взноса. Эти средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Их будут использовать для совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, управления отходами и использования возобновляемых и альтернативных источников энергии в Украине”, – пояснили в Минэнерго.
По состоянию на декабрь 2019 года в рамках фонда Е5Р в Украине одобрено к финансированию 22 проекта общей стоимостью более 516 млн евро.
В проекте бюджета на 2021 год, поданном к первому чтению, средства на финансирование энергоэффективных мероприятий отсутствовали.
Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:
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