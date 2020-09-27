Минэнерго предлагает в 2021 году выделить на "теплые кредиты" 150 миллионов

Министерство энергетики предлагает выделить на программу “теплых кредитов” 150 млн в проекте бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

“Энергоэффективность остается одним из приоритетов Минэнерго. Для программы “теплых” кредитов планируется предусмотреть 150 млн грн”, – говорится в сообщении.

Что еще планирует Минэнерго:

предусмотреть средства для уплаты части взноса Украины в Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Весь взнос составляет 10 млн евро;

выплаты планируются производить в течение 5 лет равными частями;

в следующем году должно быть предусмотрено 2 млн евро (69,5 млн грн).

“Сотрудничество с Фондом дает возможность доступа к средствам, значительно превышающим сумму взноса. Эти средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Их будут использовать для совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, управления отходами и использования возобновляемых и альтернативных источников энергии в Украине”, – пояснили в Минэнерго.

По состоянию на декабрь 2019 года в рамках фонда Е5Р в Украине одобрено к финансированию 22 проекта общей стоимостью более 516 млн евро.

В проекте бюджета на 2021 год, поданном к первому чтению, средства на финансирование энергоэффективных мероприятий отсутствовали.

Напомним, как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

Справка Finance.ua:

Всего за период работы программы 850 тыс. участников привлекли более 335 тыс. «теплых кредитов» на сумму более 8,6 млрд грн, по которым получено возмещение из государственного бюджета в объеме более 3 млрд грн.

В 2020 году привлечено почти 18 тысяч «теплых кредитов» на сумму более 1 млрд грн.

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