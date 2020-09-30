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По цене автомобиля: топ-5 самых дорогих велосипедов (фото)

По цене автомобиля: топ-5 самых дорогих велосипедов (фото)

Кто сказал, что показатель богатства и статуса — это автомобиль. В мире существуют велосипеды, которые стоят ничуть не меньше элитной иномарки.

Цена за один такой велосипед может достигать нескольких сотен тысяч долларов.

5 место

Этот велосипед — настоящий эксклюзив. Trek Madone 5.9 SL-7 Diamonds был выпущен в одном экземпляре для благотворительного аукциона. В 2005 году анонимный покупатель отдал за него 75 тысяч долларов. И было за что. Корпус велосипеда усыпан бриллиантами.

4 место

Таких велосипедов в мире всего 10. Вся поверхность Aurumania Crystal Edition Gold Bike покрыта 24-каратным золотом. И это включая спицы. Ну и, конечно же, куда без кристаллов Swarovski. Их здесь 600. Цена за такую роскошь соответствующая — 101 тысяча долларов.

3 место

Отличительная черта Trek Madone by KAWS — белые зубы на корпусе и колесах. Автором такого дизайна стал известный нью-йоркский художник Браян Доннели. А цену на аукционе за эксклюзивный велосипед попросили баснословную — 160 тысяч долларов. И покупатель нашелся.

2 место

Гоночный велосипед Trek Yoshitomo Nara Speed Concept создали совместно компания Trek и японский художник Ёшимото Нара. Никаких драгоценных материалов не использовали. Но вот дизайн велосипеда уникален. Он весь украшен героями из мультфильмов-аниме. На аукционе этот шедевр оценили в 200 тысяч долларов.

1 место

Самый дорогой и самый роскошный велосипед в мире создал британский художник Дэмьен Хёрст. Чтобы задекорировать Butterfly Trek Madone, он использовал более сотни настоящих бабочек. Их крыльями он украсил раму, а также обода колес. Стоит отметить, что хоть все это и выглядит ошеломляюще, однако было раскритиковано защитниками прав животных. И все же велосипед смогли продать на аукционе за рекордные 500 тысяч долларов. Их, к слову, передали в благотворительный фонд.

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По материалам Комментарии
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