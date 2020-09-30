По цене автомобиля: топ-5 самых дорогих велосипедов (фото)

Кто сказал, что показатель богатства и статуса — это автомобиль. В мире существуют велосипеды, которые стоят ничуть не меньше элитной иномарки.
Цена за один такой велосипед может достигать нескольких сотен тысяч долларов.5 место
Этот велосипед — настоящий эксклюзив. Trek Madone 5.9 SL-7 Diamonds был выпущен в одном экземпляре для благотворительного аукциона. В 2005 году анонимный покупатель отдал за него 75 тысяч долларов. И было за что. Корпус велосипеда усыпан бриллиантами.
4 место
Таких велосипедов в мире всего 10. Вся поверхность Aurumania Crystal Edition Gold Bike покрыта 24-каратным золотом. И это включая спицы. Ну и, конечно же, куда без кристаллов Swarovski. Их здесь 600. Цена за такую роскошь соответствующая — 101 тысяча долларов.
3 место
Отличительная черта Trek Madone by KAWS — белые зубы на корпусе и колесах. Автором такого дизайна стал известный нью-йоркский художник Браян Доннели. А цену на аукционе за эксклюзивный велосипед попросили баснословную — 160 тысяч долларов. И покупатель нашелся.
2 место
Гоночный велосипед Trek Yoshitomo Nara Speed Concept создали совместно компания Trek и японский художник Ёшимото Нара. Никаких драгоценных материалов не использовали. Но вот дизайн велосипеда уникален. Он весь украшен героями из мультфильмов-аниме. На аукционе этот шедевр оценили в 200 тысяч долларов.
1 место
Самый дорогой и самый роскошный велосипед в мире создал британский художник Дэмьен Хёрст. Чтобы задекорировать Butterfly Trek Madone, он использовал более сотни настоящих бабочек. Их крыльями он украсил раму, а также обода колес. Стоит отметить, что хоть все это и выглядит ошеломляюще, однако было раскритиковано защитниками прав животных. И все же велосипед смогли продать на аукционе за рекордные 500 тысяч долларов. Их, к слову, передали в благотворительный фонд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста14 ч. назад - 3937 7
Украина входит в пятерку стран, больше всего потребляющих сжиженный газ13 ч. назад - 753 6
Как украинцы могут заработать на золоте15 ч. назад - 2161 3
Счет за горячую воду есть, воды нет: куда жаловаться10 ч. назад - 388 3
Украинцам пообещали выплачивать по две пенсии6 ч. назад - 1526 2
Третьякова обосновала необходимость повышения пенсионного возраста14 ч. назад - 3937 7
Как украинцы могут заработать на золоте15 ч. назад - 2161 3
Неизвестный пользователь перевел добытые десять лет назад биткоиныВчера, 23:11 - 2018
Почему Нацбанк "топит" гривну перед выборами - эксперты11 ч. назад - 1708
Украинцам пообещали выплачивать по две пенсии6 ч. назад - 1526 2
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы12 ч. назад - 99
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Вчера, 10:44 - 423
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 690
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1536
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4914 3