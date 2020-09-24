Глава "Укрзализныци" рассказал, как изменятся тарифы для Ахметова и Коломойского

Новое руководство “Укрзализныци” работает над изменениями в тарифной политике для грузовых перевозок.
Об этом заявил глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак в интервью Экономической правде.
По словам Жмака, сейчас идет работа над формулой экономически обоснованных тарифов и впоследствии она будет представлена рынку.
“Думаю, что грузоотправителям будет интереснее заплатить, образно, на 5 гривен дороже, но доставлять грузы быстрее. За счет ускорения оборота грузоотправители заработают больше денег, поэтому я хочу сбалансировать тариф и скорость доставки”, – сообщил он.
Разделение грузов на тарифные классы Жмак считает анахронизмом. Перевозки руды и угля относятся к дешевому 1 тарифному классу. Этим тарифом больше всего пользуются “Метинвест” и “ДТЭК” Рината Ахметова, компании Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Александра Ярославского.
“Это какой-то пережиток еще со времен царской России и он остался в Советском Союзе. Самолет везет груз независимо от того, что это такое. Он за одинаковую цену привезет вам тонну гвоздей и тонну смартфонов.
Почему Укрзализныця должна дифференцировать грузы в зависимости от их класса? Да, если у нас программа большого строительства и мы везем щебень, песок, то повышение цены на перевозку этих грузов приведет к удорожанию этой программы и мы построим меньше дорог. Но это политический аргумент. Экономического обоснования этому нет”, – заявил Жмак.
“Больше нигде нет такой классификации, как у нас. Модель североамериканской железной дороги, которую я брал за пример, потому что она похожа на нашу географически, не дифференцирует грузы. Там установлен тариф за тонну/километр”, – добавил глава УЗ.
По словам Жмака, он хочет разработать тариф за тонну/километр с применением коэффициентов, основанных на объемах перевозок.
“Если вы перевозите больше грузов, то ваша скидка от общего тарифа будет также больше, – отметил Жмак, отказавшись назвать потенциальный размер скидки. – Я же говорю, работаем над формулой. Чтобы избежать каких-либо искажений, я не могу сейчас об этом говорить”.
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