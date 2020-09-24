Глава «Киевгенплана» сообщил, когда начнут строить метро на Троещину

Начать строительство ветки метро в направлении жилмассива Троещина в Киеве планируют в течение 5-7 лет.

Об этом сообщил глава КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий в эфире телеканала «Киев».

«Долгое время велись дискуссии: прокладывать ли метрополитен по Бальзака или по Маяковского. Решили по Маяковского. В таком случае 70% жителей Троещины будут в зоне пешей доступности к метро», — пояснил Броневицкий.

Первая очередь строительства, по его словам, будет составлять пять станций — от Лукьяновской до первой станции Радужной, что на левом берегу Днепра.

«Это будет Подольско-Воскресенская линия метрополитена, которая соединит «инвестиционно привлекательный север Троещины» (с улицы Закревского, где создадут «бизнес-парк») с Подолом, далее через тоннель — с Севастопольской площадью и на перспективу (20 лет) — с аэропортом Жуляны».

Станции первой очереди будут неглубокими, как на Оболони.