Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозками

Глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными путем переговоров по компенсации стоимости проезда льготников.
“[Безубыточность пассажирских перевозок] в первую очередь будет достигаться заключением публичных договоров с теми сторонами, которые заинтересованы в пассажирских перевозках. И чтобы это осуществлялось не постфактум, то есть возмещение за перевозку льготников происходило через год после того, как железная дорога эти услуги предоставила”, – заявил глава УЗ.
По словам Жмака, сейчас задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен. По мнению главы железнодорожного монополиста, если эти долги будут погашены, появится возможность сделать пассажирские перевозки “хотя бы безубыточными”.
“Среди необходимых шагов – заключение публичных договоров, оптимизация, приоритет электропоездам с сидячими местами и оптимизация движения”, – заявил Жмак.
Непрофильные для УЗ направления будут отданы на аутсорсинг.
“Конечно, надо улучшать и сервис, и другое, но, в первую очередь, мы должны избавиться от тех бизнесов, которые для нас не являются профильными. Почему в составе “Укрзализныци” есть прачечная? Это не наша экспертиза! Наша экспертиза – это локомотивы, путь, диспетчеризация. Прачечная – это чисто аутсорсинговые услуги, поэтому ответственность за такое направление – это первый пример, на который всегда указывают: белье мокрое, сырое, грязное, с запахом”, – жалуется глава УЗ.
Жмак также сообщил, что направление пассажирских перевозок возглавит Александр Перцовский.
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