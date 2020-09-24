0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 225 0

Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозками

Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозками

Глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак планирует сделать пассажирские перевозки безубыточными путем переговоров по компенсации стоимости проезда льготников.

“[Безубыточность пассажирских перевозок] в первую очередь будет достигаться заключением публичных договоров с теми сторонами, которые заинтересованы в пассажирских перевозках. И чтобы это осуществлялось не постфактум, то есть возмещение за перевозку льготников происходило через год после того, как железная дорога эти услуги предоставила”, – заявил глава УЗ.

По словам Жмака, сейчас задолженность по льготникам только Минобразования приближается к миллиарду гривен. По мнению главы железнодорожного монополиста, если эти долги будут погашены, появится возможность сделать пассажирские перевозки “хотя бы безубыточными”.

“Среди необходимых шагов – заключение публичных договоров, оптимизация, приоритет электропоездам с сидячими местами и оптимизация движения”, – заявил Жмак.

Непрофильные для УЗ направления будут отданы на аутсорсинг.

“Конечно, надо улучшать и сервис, и другое, но, в первую очередь, мы должны избавиться от тех бизнесов, которые для нас не являются профильными. Почему в составе “Укрзализныци” есть прачечная? Это не наша экспертиза! Наша экспертиза – это локомотивы, путь, диспетчеризация. Прачечная – это чисто аутсорсинговые услуги, поэтому ответственность за такое направление – это первый пример, на который всегда указывают: белье мокрое, сырое, грязное, с запахом”, – жалуется глава УЗ.

Жмак также сообщил, что направление пассажирских перевозок возглавит Александр Перцовский.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.