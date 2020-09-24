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Польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину

Польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины. Поставка газа для технических нужд ОГТСУ будет производиться с 1 октября до 1 мая 2021 года.

Об этом говорится в сообщении компании PGNiG.

“Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены”, – сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.

Квецинский сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд куб. м газа.

В то же время, только в первом полугодии 2020 года экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 млрд куб. м газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг “Нафтогаза”, в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания “Оператор ГТС Украины”, подконтрольная Минфину.

По материалам РБК-Украина
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