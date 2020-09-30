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Вместо акций европейских компаний: аналитики Citigroup дали совет инвесторам

Вместо акций европейских компаний: аналитики Citigroup дали совет инвесторам

Стратеги банка Citigroup рекомендуют инвесторам «переориентироваться» из европейских акций в бумаги emerging markets (EM). Индикатор банка, определяющий состояние экономики ЕС, в сентябре неожиданно снизился.

Аналитики Citigroup, опрошенные агентством Bloomberg, демонстрируют «разочарование» в Европе, в то время как их отношение к развивающимся рынкам остается устойчивым.

В результате снижения индикатора банка, оценивающего состояние европейской экономики, интерес инвесторов к акциям компаний из ЕС заметно ослаб. При этом сводный фондовый индекс Stoxx Europe 600 за последние два месяца просел более чем на 3%, а MSCI Emerging Markets остался на практически прежнем уровне.

По словам экспертов Citigroup, фундаментальные показатели для доллара в среднесрочной перспективе будут оставаться неблагоприятными, что может стать позитивом для рисковых активов ЕМ.

Стоит также отметить, что аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост курсов валют развивающихся рынков в IV квартале текущего года. По их мнению, ралли высокодоходных валют ЕМ возможно в случае позитивных для рисковых активов новостей, в том числе и о разработке вакцины от COVID-19.

По материалам ua-banker
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