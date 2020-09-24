Рожкова рассказала, за счет чего НБУ стабилизировал панические настроения на карантине

Кризис, вызванный COVID-19, не сопровождался экономическим и банковским кризисом.
Об этом рассказала первая заместитель председателя правления Нацбанка Украины Екатерина Рожкова на онлайн-мероприятии “Как банковский сектор пережил COVID-кризис и каковы перспективы возобновления кредитования?».
“Те действия и меры с целью очистки и укрепления банковской системы, которые были предприняты за прошлые годы, действительно помогли и показали свои результаты. И речь идет не только о прочности банковской системы, но и эффективности монетарной политики и гибком курсообразовании. Все эти факторы помогли уберечь Украину от большого шока, который мог бы быть. Поэтому можно говорить о том, что мы прошли этот кризис сравнительно спокойно”, – рассказала Рожкова.
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По ее словам, в начале внедрения карантинных мероприятий в НБУ наблюдали оттоки вкладов из банковской системы, которые длились чуть больше, чем 2 недели, после чего ситуация стабилизировалась. Чиновница заявила, что панические настроения были урегулированы и стабилизированы обычными рыночными механизмами.
Благодаря чему урегулировали панику на рынке. Рожкова рассказала, что в Украине действовали три направления антикризисных мер во время карантина:
“Учитывая снижение потребительского спроса, мы видим, что спрос на банковские услуги несколько сократился, что сейчас уже отражается на динамике комиссионного дохода банков. Поэтому ожидаем, что эффективность банковского сектора будет снижена. Стоит отметить, что мы впервые видели, что ипотека росла быстрее, чем потребительское кредитование”, – отметила первая заместитель председателя правления НБУ.
Прогнозы. Карантинные мероприятия сократили кредитные портфели, в корпоративном секторе это сокращение достаточно существенное – около 10% в нацвалюте и 6% в иностранной валюте.
И банковский сектор в этом году, как ожидают в Нацбанке, останется прибыльным. В целом, по словам Рожковой, банковская система все еще в процессе прохождения кризиса и преодоления его последствий из-за адаптивного карантина и кредитных каникул. Регулятор уже видит ухудшение качества нового кредитного портфеля, хотя и незначительное.
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