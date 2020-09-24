0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 192 0

Бюджет недополучил 17 млн грн: на Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков

Бюджет недополучил 17 млн грн: на Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков

Должностные лица Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Из-за противоправного уменьшения объема уплаты таможенных платежей бюджет недополучил 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Львовская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто – грузовики”, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Отмечается, что при этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.