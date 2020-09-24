Бюджет недополучил 17 млн грн: на Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков

Должностные лица Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Из-за противоправного уменьшения объема уплаты таможенных платежей бюджет недополучил 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Львовская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто – грузовики”, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Отмечается, что при этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.