В Раде хотят отменить фискализацию для продавцов техники и медтоваров, – Гетманцев

Законопроект №3853-1, соавтором которого является народный депутат Нина Южанина, предлагает отмену фискализации для аптечной торговли и технически сложных бытовых товаров. Об этом сообщил председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Данил Гетманцев в Telegram.
“Наверное, Нина Петровна, известная своей последовательной позицией относительно фискализации, допустила роковую ошибку”, – отметил глава парламентского комитета.
По его словам, именно она голосовала за введение фискализации при реализации технически сложных бытовых товаров, лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 2016 и 2018 годах. Также Гетманцев предоставил копии результатов этих голосований.
“Возможно, Нину Петровну убедили защитить их права от произвола государства тысячи маленьких незащищенных ФЛП, которые в мелкой рознице торгуют мини-холодильниками, мини-утюгами и мини-айфонами, прижимаясь друг к другу, пусть и в больших, но очень заброшенных магазинах на Крещатике и Бессарабке”, – подчеркнул Гетманцев.
Со своей стороны, ранее Южанина в Facebook рассказала, что на электронные адреса народных депутатов разослали решения по законопроектам №3853, 3853-1, 3853-2, на основе которых планируется разработать якобы согласованный с микробизнесом новый проект.
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