Японцы представили электрокроссовер Honda SUV e:concept (фото)

В рамках выставки Auto China 2020 японский бренд Honda представил концепт двухдверного электрокроссовера Honda SUV e:concept. Новинка призвана продемонстрировать, как будут выглядеть новые серийные электромобили бренда, которые выйдут и на рынок Китая.

“Поскольку речь идет о шоу-каре, технические характеристики Honda SUV e:concept не озвучиваются, но наверняка они будут соответствовать актуальному уровню развития индустрии в момент их появления в продаже”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что японцы все же уделили внимание функциональности концепта – разработчики заявили, что серийная модель на основе данного концепта получит новый “всенаправленный помощник водителя” (omnidirectional ADAS) Honda Sensing, который обеспечит 360-градусный обзор дорожной ситуации. Таким образом будущий электромобиль сможет более безопасно маневрировать на скоростных трассах, в условиях узких городских улочек и на парковках.



Honda SUV e:concept

Также Honda SUV e:concept получит новую “подключенную” систему Honda Connect с поддержкой AI, голосового помощника, подключения смартфонов и обновлений прошивки по воздуху. Точной даты анонса модели пока нет, однако компания дала понять, что это вопрос ближайших лет.

Honda SUV e:concept