Медики должны получить обещанное повышение зарплат уже в этом месяце, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в этом месяце получили повышенные зарплаты. Глава государства отметил этом во время селекторного совещания с премьер-министром, членами правительства и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что сейчас очень мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины для получения доплат, и Министерство здравоохранения должно держать этот процесс под контролем.

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«Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано менее чем на четверть от поданных заявок. Остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19. Все эти вопросы должны быть решены», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Национальная служба здоровья Украины начала проводить оплаты учреждениям по заключенным договорам для обеспечения доплат медицинским работникам с 25 сентября.

«В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 заведений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам. Контроль за выплатами – лично на министре здравоохранения», – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что с 1 сентября медработникам специализированных и высокоспециализированных медучреждений повысят зарплату.

Министерство здравоохранения рассчитывало “справедливую” заработную плату врачей, в частности, исходя из статистики, а также опираясь на мнение медиков.