Концепт Polestar Precept станет серийным электромобилем

Polestar принял решение выпустить серийную версию своего электрического концепта Polestar Precept, который был официально представлен несколько месяцев назад. Эта новинка появится примерно через три года.

На решение боссов Polestar повлияло то, что автолюбители очень хорошо отзывались про концепт Precept. В концепте использовались инновационные экологические материалы, в том числе из переработанных ПЭТ-бутылок, рыболовных сетей и винила.

Серийный Polestar Precept будет максимально похож на своей концепт. В нем тоже планируют широко использовать инновационные экологические материалы, чтобы в машине стало меньше пластика.



Polestar пока ещё держит в секрете любую информацию про серийный Precept. Сообщается только, что это будет люксовый автомобиль, способный конкурировать с лидерами своего сегмента.