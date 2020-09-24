В компании Peugeot выпустили самый мощный гибрид бренда

Французское подразделение бренда Peugeot Sport Engineered представили первый в модельной линейке спортивный гибрид с возможностью подзарядки.
«Мощные гены» получили седан 508 и универсал 508 SW. Им досталась мощность в 360 л.с. при 520 Нм крутящего момента от совместной работы двух электродвигателей (81 и 83 кВт) и 1,6-литрового бензинового агрегата. Разгон до первой сотни у гибрида занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/час.
Питает электродвигатели, расположенные на каждой из оси, батарея, емкостью 11,5 кВт/ч. Гибрид имеет возможность проезжать только на электротяге до 42 км, а подзарядка составит около 4 часов от зарядной станции в 16А.
Помимо мощности Peugeot 508 Sport Engineered отличается от стандартного автомобиля более низкой посадкой и расширенной колеей: 24 мм — спереди и 12 мм — сзади. Посажен он на 20-дюймовые диски со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S. Плюс гибрид предлагает водителю самому выбирать режим движения из предложенных: Electric, Comfort, Hybrid, Sport, 4WD.
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