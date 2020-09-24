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Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне

Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне

Японское космическое агентство JAXA заявило, что намерено с середины 2030-х годов заниматься исследованием Луны с использованием водорода, вырабатываемого водой. Добывать воду собираются из ледяных отложений Луны и использовать в качестве топлива.

Отмечается, что воды в жидком виде на поверхности Луны не существует, но прошлые исследования предполагают, что в одном из кратеров может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света.

Строить орбитальную космическую станцию Япония собирается в сотрудничестве с США. Планируется, что завод по производству топлива на южном полюсе Луны будет возведен к 2035 году.

По оценкам JAXA, для поездки туда-обратно необходимо 37 тонн воды, но было бы дешевле использовать топливо, созданное из лунной воды, чем доставлять воду с Земли.

Добавим, что и другие страны планируют изучить водные ресурсы на Луне. К примеру, Китай уже высадил беспилотный космический корабль на поверхность, в конце года там будет проводиться сбор образцов почвы.

По материалам Комментарии
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