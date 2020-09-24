Приват, mono, Идея: Топ-3 статьи сентября о полезных банковских продуктах

1. Деньги для поддержки предпринимателей в кризис. О поддержке малого и среднего бизнеса в 2020 году говорят все: политики, банки, сами предприниматели. Локдаун и затяжной карантин с ограничениями стал шоком для бизнеса. И если одни компании обошлись легким испугом, то другие оказались в очень тяжелой ситуации. Но доступные кредитные программы – реальный способ поддержать и сохранить бизнес. Finance.ua разбирался, как работают такие программы, на примере “Легкого бизнеса” от Идея Банка.

📌 Полезно даже для тех, кто только собирается начать свое дело.

2. «Наличные на кассе». Принципы и возможности новой услуги от ПриватБанка. Даже самые заядлые фанаты кэшлесса нуждаются в наличке. Оказывается, клиенты ПриватБанка могут не идти за небольшими суммами к банкомату, а снять деньги прямо на кассе магазина. За первые две недели после запуска услуги люди сняли на кассах почти 4 миллиона гривен. Finance.ua изучал, где и как можно снять деньги на кассе, и почему новая услуга выгодна всем участникам процесса: банку, его клиентам и магазинам, которые будут обналичивать деньги.

📌 Узнаете много интересного.

3. Как работает консьерж-сервис monobank. Консьерж-сервис monobank – это одновременно туристическое-, ивент-, справочное и другие агентства в одном флаконе. Задача его сотрудников – благополучие клиентов, которые оформили карты премиум-класса, в любом месте и в любое время суток. На пяти реальных примерах вы сможете узнать, готовы ли сотрудники monobank выходить за рамки своей зоны комфорта.

📌 Истории из жизни.