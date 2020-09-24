Трамп уклонялся от уплаты налогов в течение десяти лет - NYT

Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет до своего президентства не платил ни одного налога на прибыль от своих предприятий.

Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты утверждают, что получили доступ к налоговым документам Трампа за 20 лет. В них якобы содержится информация по уплате налогов на прибыль всех компаний Трампа.

Они выяснили, что Трамп заплатил всего 750 долларов федерального налога на прибыль в год, когда стал президентом. Позже он заплатил еще 750 долларов. До этого 10 лет президент США вообще не платил ни одного налога от своих компаний.

В то же время он стабильно получал прибыль. Так, в 2018 году Трампу поступило 427 000 000 долларов роялти за право использовать его имя в реалити-шоу «Ученик». Также он получил 176 500 000 по инвестициям в офисные здания. Только с этих доходов налог должен был составить 100 000 000 долларов.

Почему не платил? Причиной неуплаты налогов журналисты называют постоянные убытки от компаний, которыми владеет Трамп. В частности, прибыли не приносят курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

По мнению авторов расследования, Трамп это делает намеренно: покупает рискованное предприятие, а затем использует его убытки для того, чтобы не платить налоги.

Что на это говорит Трамп? Сам президент назвал статью журналистов «полным фейком» и заявил, что платил «очень много». Он пообещал, что опубликует свои налоговые декларации, как только ведомство Internal Revenue Service закончит проверку в бухгалтерии, которая уже длится несколько лет.

Справка Finance.ua:

Сегодня президенту США принадлежит компания Trump Organization. Эта компания владеет, управляет, инвестирует и развивает жилую недвижимость, в частности, гостиницы, курорты, жилые башни, а также поля для гольфа в разных странах.

Его бизнес-империя состоит также из Trump Drinks Israel (энергетические напитки), Trump Ice (вода), Trump Carousel (карусель в Нью-Йорке), Trump Classic Cars и Trump Vineyard Estates.

Фото: zn.ua