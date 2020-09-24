Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт/ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для бытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт/ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).

При этом потребление домохозяйств составило 17,7 млрд кВт/ч, промышленности – 32,1 млрд кВт/ч.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2098, которым вносятся изменения в законодательство в части поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Справка Finance.ua:

Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить 640,48 грн за МВт/ч.

За сентябрь цена на электроэнергию для бизнеса возросла на 17%.

Потребление электроэнергии в августе 2020 года почти достигло прошлогоднего уровня.

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