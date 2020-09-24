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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,4%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,17 до 28,27 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,23/28,25 до 28,31/28,33 (+0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,10/28,30 до 28,20/28,39 (+0,4%/+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, возобновление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне. Сологуб отметил, что с точки зрения сезонных тенденций на валютном рынке, за исключением прошлого года, который выдался немного специфичным, во все года до этого девальвация происходила в третьем квартале. По его словам, девальвация происходила иногда в сентябре, иногда в августе. И ее темпы были выше, чем те, которые мы наблюдаем сейчас. Раньше было примерно 5% девальвации за месяц.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на этой неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках 28,3/28,5 грн”, – прогнозирует Иосуб.

По материалам Finance.UA
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