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Пенсии в Украине: с какими рисками столкнется наша страна в ближайшее время - мнение экспертов

Пенсии в Украине: с какими рисками столкнется наша страна в ближайшее время - мнение экспертов

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова уверяет, что у Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут возникнуть проблемы с получением займа в конце бюджетного периода. Следовательно, возникнут и риски по выплате пенсий.

Журналисты узнали у экспертов, насколько велика опасность, что украинцам перестанут выплачивать пенсии, когда и как могут решиться проблемы с Пенсфондом, а также с переходом от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что разгонять панику не стоит.

“У фонда хронические проблемы с доходной частью. Этим проблемам много лет. Дефицит ПФУ перевалил за 200 млрд гривен. А что, кто-то из пенсионеров не получает месяцами пенсии? Нет. Всё нормально”, – отмечает эксперт.

Олег Пендзин призывает предоставить вопрос администрирования выплаты пенсий правительству, которое за это отвечает.

“Вы действительно верите, что перед местными выборами власть допустит задержку по выплате пенсий?” – задается эксперт риторическим вопросом.

Экономический эксперт Владислав Банков иронизирует: “Всё дело в некачественных гражданах, вопреки воле государства доживших до пенсии. Если бы они умерли раньше – проблемы бы не было”.

Пенсия, подчеркивает эксперт, должна выполнять социальную функцию выживания граждан, доживших до определенного возраста. В демографической ситуации, которую мы наблюдаем в Украине, трудоспособных граждан явно недостаточно, чтобы обеспечить, пенсионеров в солидарной пенсионной системе. К тому же, часть трудоспособного населения занята в госсекторе и не генерирует добавочной стоимости для экономики.

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При этом, подчеркивает эксперт, ликвидация ПФУ позволит освободить несколько миллиардов гривен для непосредственных выплат. Также будет ликвидирована позорная практика выплат пенсий ряду чиновников и т.д., которые отличаются от обычных пенсий в десятки раз.

“Для получателей самых больших пенсий они, как правило, лишь второстепенный источник дохода. А для обычных пенсионеров, получающих выплаты немногим больше минимальных, – основной”, – напоминает Владислав Банков.

По его мнению, существование накопительной системы в стране, где нет соответствующих финансовых инструментов, фактически отсутствует фондовый рынок, а национальная валюта за два десятка лет обесценилась в двадцать раз – бред.

“Это повод обложить работающее население еще одним налогом, – комментирует эксперт предложение главы Минсоцполитики Марины Лазебной, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии. – На фоне социализации пенсий было бы объективно справедливо предоставить пенсионную налоговую льготу работающим детям, заботящимся о своих родителях”.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю информацию, необходимую для назначения пенсии.
По материалам Комментарии
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