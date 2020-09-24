Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов

Житель города Вьенна, штат Вирджиния, Джеффри Демарко во время похода в магазин за продуктами решил купить два лотерейных билета, и они оба оказались выигрышными.
Об этом сообщает американское издание UPI.
Розыгрыш лотереи проходил 12 сентября. Заплатив за билеты всего лишь по 5 долларов, он выиграл 200 тысяч. Причем оба билета принесли ему равнозначную сумму – по 100 тысяч долларов каждый.
“Знаете, никогда бы не поверил, что такое может произойти со мной. Раньше всегда считал, что выиграть могут все, кроме меня. На что буду тратить деньги? Пока еще не принял окончательного решения”, – признался счастливый победитель.
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