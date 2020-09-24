Китайский конкурент Tesla показал свое первое электрическое летающее авто

Китайский стартап по производству электрокаров Xpeng, электромобилей представил прототип своего первого из серии электрических летательных аппаратов. Как сообщает CNBC, компания, которую поддерживает стартап, инвестирует в технологии летающих автомобилей в рамках долгосрочной стратегии компании.

«С восемью пропеллерами и капсульной рамой машина больше напоминает дрон с человеком, чем летающую машину», – рассказывает телеканал.

Прототип, получивший название Kiwigogo, был разработан Xpeng Heitech, технологическим подразделением, контрольным пакетом которого владеет Xpeng и генеральный директор Хэ Сяопэн.

По данным Xpeng, летательный аппарат вмещает до двух пассажиров и рассчитан на работу на малых высотах от 5 до 25 метров. Проект находится в стадии разработки концепции, и компания заявила, что оценит перспективы, прежде чем приступить к каким-либо существенным инвестициям.