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Начальника налоговой Тернополя задержали за взятку в $40 тысяч

Начальника налоговой Тернополя задержали за взятку в $40 тысяч

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя на вымогательстве $40 тысяч.

По данным следствия, глава налоговой вместе с сыном – директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тысяч за якобы растрату вверенного ему имущества и продукции.

Чтобы вынудить потерпевшего возместить «потери», злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали мужчине физической расправой.

Директора предприятия задержали сразу после получения второй части «долга» в размере $10 тысяч. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции – в служебном кабинете, а “криминалитет” – по месту жительства.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях в рамках уголовного производства по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с львовским территориальным управлением ГБР под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры.

По материалам Финансовый клуб
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