Раскрыта популярная схема мошенников при купле-продаже автомобилей с пробегом

Приобретает популярность новая мошенническая схема при купле-продаже подержанных авто.

Из-за тяжелой экономической ситуации активность мошенников в автомобильной сфере усиливается. Популярной среди аферистов стала практика обмана, когда на популярных площадках размещают объявления о продаже подержанного авто в хорошем состоянии, но с ценой, которая ощутимо ниже рыночной. Ценник мошенники аргументируют тем, что, мол «мне срочно нужны деньги».

Если в такой ситуации потенциального покупателя заинтересует авто, то его просят перевести предоплату на банковскую карту, чтобы «забронировать машину».

После того как жертва мошенника осуществит денежный перевод по указанным реквизитам, то, разумеется, не находит ни продавца, ни долгожданного автомобиля.