Раскрыта популярная схема мошенников при купле-продаже автомобилей с пробегом

Приобретает популярность новая мошенническая схема при купле-продаже подержанных авто.
Из-за тяжелой экономической ситуации активность мошенников в автомобильной сфере усиливается. Популярной среди аферистов стала практика обмана, когда на популярных площадках размещают объявления о продаже подержанного авто в хорошем состоянии, но с ценой, которая ощутимо ниже рыночной. Ценник мошенники аргументируют тем, что, мол «мне срочно нужны деньги».
Если в такой ситуации потенциального покупателя заинтересует авто, то его просят перевести предоплату на банковскую карту, чтобы «забронировать машину».
После того как жертва мошенника осуществит денежный перевод по указанным реквизитам, то, разумеется, не находит ни продавца, ни долгожданного автомобиля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроектВчера, 16:30 - 2232 12
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"Вчера, 10:35 - 1726 8
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отраслиВчера, 11:13 - 711 7
Алексей Другов: варианты для инвестиций в 2020 году. Часть 2Вчера, 10:33 - 682 6
"Дія" станет международным виртуальным индустриальным парком - ШмыгальВчера, 10:50 - 587 6
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеекВчера, 08:00 - 77693
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)Вчера, 09:00 - 7264 3
Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленностиВчера, 13:00 - 5812 2
Стали известны подробности про новый Renault Sandero StepwayВчера, 04:07 - 3069
С 2021 года ФЛП-наемный работник освобождается от уплаты ЕСВВчера, 08:38 - 3057
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)Вчера, 11:24 - 411
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Позавчера, 07:39 - 3334 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1964
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1550
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2189