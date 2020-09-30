Пассажиры стали намного реже покупать авиабилеты заранее

В июле-сентябре 2020 года пассажиры стали бронировать авиабилеты для полетов в следующем квартале на 78% реже по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом пишет avianews.com со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

При этом в последние три месяца ситуация ухудшилась. В апреле, мае и июне 2020 года число бронирований на 3 квартал было меньше на 70% по сравнению с 2019 годом.

В организации отмечают, что в условиях пандемии COVID-19 путешественники все чаще покупают авиабилеты ближе к вылету, что значительно усложняет для авиакомпаний планирование расписания.

Подобное поведение в IATA связывают с беспокойством пассажиров по поводу возможных новых ограничений на путешествия и дополнительных мер карантина.

В некоторых случаях страны анонсируют запрет на путешествия или въезд определенных категорий лиц буквально за несколько дней или часов до вступления его в силу.

В текущих условиях авиаперевозчики все чаще начинают отменять стандартные для дешевых тарифов штрафы за изменение даты вылета и иногда даже позволяют менять маршрут. Это делается для стимулирования покупок билетов заранее, поскольку полученные средства по сути являются беспроцентным кредитом для авиаперевозчиков, с помощью которого они могут финансировать текущие затраты.

Среди летающих в Украину авиакомпаний плату за изменение билета отменили МАУ, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, Air France, Turkish Airlines, LOT. Однако пассажирам перед бронированием перелета стоит уточнять полные правила тарифа, поскольку льготная политика изменений может не распространяться на конкретный рейс или период путешествий.