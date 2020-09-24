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Межбанк: будем наблюдать рост курсовой волатильности

Межбанк: будем наблюдать рост курсовой волатильности

Понедельник на валютном рынке пройдет достаточно напряженно при увеличении активности как клиентов, так и самих банков. По расчетам, 28 сентября объемы торгов будут находиться в пределах до $165-200 млн при совершении до 480-610 сделок.

Курсовые колебания сегодня в течение дня усилятся. Вот основные причины роста курсовой волатильности:

1) Получение на прошлой неделе основных сумм возмещений НДС экспортерами. Полученные от государства средства снижают у них желание по активной продаже валютной выручки и позволяют экспортерам “играть” совместно со спекулянтами “на повышение”. Тем более, что рынок пока настроен на продолжение девальвации гривны;

2) Приближение конца месяца и бюджетные платежи у значительной части крупных клиентов. Завершение сентября и конец третьего квартала не за горами и компании будут спешить закрыть свои основные расчеты к отчетной дате. Для этого у клиентов остается период понедельник-вторник, так как на последний день (а в этот раз это будет среда) крупные компании предпочитают уже закрыть свои основные расчеты по месяцу и кварталу. Это увеличит активность как покупателей, так и продавцов валюты. Тем более, что значительной части компаний еще до конца сентября предстоят расчеты с государством по части налоговых и других платежей;

3) Активные покупки валюты иностранцами. Часть крупных банков с иностранным капиталом уже замечены на рынке с покупкой валюты под репатриацию дивидендов, а нерезиденты продолжают выходить из украинских гривневых облигаций, покупая валюту за счет гривневых средств от их реализации на вторичном рынке или после их погашений. Это существенно играет против гривны;

4) Поведение Нацбанка и предстоящий завтра аукцион по размещению ОВГЗ. Стараниями НБУ с начала сентября гривне не давали существенно укрепляться даже в моменты ситуативного превышения предложения над спросом, а частично и подталкивали курс вверх.

Это привело к постепенному изменению как настроений самих участников рынка, так и объективному увеличению давления на гривну и ее плавной девальвации. Сейчас Нацбанку приходится гасить периодические сильные всплески спроса за счет интервенций и скорее всего – мы и в ближайшее время будем наблюдать выходы регулятора с интервенциями по продаже доллара в моменты пиковых котировок. “Помогать” регулятору периодически станет и Укргазбанк, который часто продает в подобных ситуациях валюту Нафтогаза по максимальным курсам на пике ажиотажа.

Завтрашний аукцион Минфина не особо добавит больших объемов нерезидентской валюты на торги, но с учетом того, что госбанки будут опять активно закрывать дыры бюджета через покупку ОВГЗ – это отразится на ресурсном рынке и опосредованно – в дальнейшем и на валютном.

Явно позволит заработать сегодня спекулянтам евро. Ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на слушании Европарламента и пройдет последний официальный раунд переговоров о Brexit. Любые выступления главы ЕЦБ традиционно приводят к валютным ралли по паре евро/доллар на международных рынках, что будет отражаться и на поведении евро относительно гривны.

В целом, на валютном межбанке в понедельник сохранится зависимость курсового тренда от действий и задач крупных игроков, а также поведения Нацбанка.

На наличном рынке обменники будут работать в формате “с оборота” и в основном установят спред по доллару в пределах 15-25 копеек, а по евро 20-35 копеек. При значительных колебаниях евро на международных рынках владельцы украинских обменников будут сегодня часто менять свои ценники в течение дня.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу на 28 сентября, будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 32,71 – 33,15 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10 – 28,50 гривен, евро 32,70 – 33,15 гривен.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 28,00 – 28,25 и продажа 28,29- 28,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 – 28,28 гривен и продажа 28,30 – 28,35.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,29 / 28,31
евро – 32,91 / 32,94

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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