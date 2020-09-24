Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом АО “Киевэнерго”, принадлежащее олигарху Ринату Ахметову, и начал ликвидационную процедуру.
2 августа суд включил в реестр требований кредиторов, в т.ч. требования “Киевгаза” (286,7 млн грн), “Нафтогаза” (162,4 млн грн), “Укртрансгаза” (674,8 млн грн), “Киевводоканала” (73 млн грн), ООО “Техремпоставка” (1,1 млрд грн) и др.
Инициатором процедуры банкротства АО “Киевэнерго” является “Научно-производственная компания “Горные машины”.
В госреестре конечным бенефициаром является Виктория Дзюба, а у компании могут быть “партнерские” связи с “Горные машины”/Corum Group Ахметова.
В августе 2018 “Киевэнерго” передало в управление коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Перед этим к “Киевтеплоэнерго” передали также теплосети, котельные и районные теплостанции. Это было связано с истечением срока действия договора между “Киевэнерго” и КГГА на управление энергообъектов коммунальной собственности.
В октябре 2018 “Киевтеплоэнерго”, “Нафтогаз” и “Киевэнерго” подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго “признало себя правопреемником по долговым обязательствам “Киевэнерго” перед “Нафтогазом “в размере почти 2,4 млрд грн.
В декабре 2018 года Кабмин согласовал реструктуризацию долга “Киевтеплоэнерго” перед “Нафтогазом”.
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