Geely готова предоставить конкурентам собственную платформу для электромобилей

Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, портфель брендов которой включает Volvo и Lotus, заявила, что платформа для электрической модели, которая выйдет на рынки в следующем году, будет предложена третьим производителям.
Как сообщает Bloomberg, архитектура, разработанная Geely для модели Lynk & Co. Zero Concept представляет собой платформу с открытым исходным кодом, доступную другим компаниям. Geely ведет переговоры о лицензировании технологии с несколькими другими производителями, включая немецкую Daimler.
«Наша разработка этой архитектуры электромобилей знаменует собой самый большой скачок для Geely за более чем десятилетие», – сказал Ли Шуфу, основатель китайской автомобильной группы. По его словам, это нововведение позволит значительно расширить масштабы и объем выпущенных компанией автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
По данным компании, Geely потратила четыре года и инвестировала 18 млрд юаней ($2,65 млрд) в развитие архитектуры.
В 2019 Geely, рыночная стоимость которой оценивается в 17,8 млрд, продала около $2,2 млн автомобилей. Компания является крупнейшим акционером Daimler с долей почти 10%.
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