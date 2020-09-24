Huawei работает над гибким смартфоном в стиле Samsung Galaxy Z Fold2

Сетевые источники раскрыли патентную документацию Huawei на новый смартфон, оборудованный большим гибким дисплеем. На этот раз речь идёт об аппарате, который в конструктивном плане повторяет модель Samsung Galaxy Z Fold2.

Как можно видеть на иллюстрациях, Huawei размышляет над устройством в формате книжки, экран которого будет складываться вовнутрь. Такое исполнение защитит гибкую панель от повреждений во время повседневного ношения.

На внешней стороне одной из половинок корпуса расположится вспомогательный дисплей. В его левом верхнем углу будет предусмотрено продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры.



Фото: 91mobiles.com

В тыльной части Huawei намерена установить многомодульную камеру, которая объединит четыре оптических компонента с датчиками изображений. Говорится также о наличии симметричного порта USB Type-C.

В разложенном состоянии пользователь получит в своё распоряжение мини-планшет. Нужно отметить, что гибкий дисплей будет занимать практически всю внутреннюю поверхность корпуса. Для этой панели не предусмотрены какие-либо вырезы или отверстия.



Фото: 91mobiles.com

К сожалению, пока не ясно, когда Huawei может представить коммерческую версию смартфона с описанной конструкцией. Сейчас аппарат существует только в патентной документации.