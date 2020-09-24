0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Huawei работает над гибким смартфоном в стиле Samsung Galaxy Z Fold2

Huawei работает над гибким смартфоном в стиле Samsung Galaxy Z Fold2

Сетевые источники раскрыли патентную документацию Huawei на новый смартфон, оборудованный большим гибким дисплеем. На этот раз речь идёт об аппарате, который в конструктивном плане повторяет модель Samsung Galaxy Z Fold2.

Как можно видеть на иллюстрациях, Huawei размышляет над устройством в формате книжки, экран которого будет складываться вовнутрь. Такое исполнение защитит гибкую панель от повреждений во время повседневного ношения.

На внешней стороне одной из половинок корпуса расположится вспомогательный дисплей. В его левом верхнем углу будет предусмотрено продолговатое отверстие для двойной фронтальной камеры.


Фото: 91mobiles.com

В тыльной части Huawei намерена установить многомодульную камеру, которая объединит четыре оптических компонента с датчиками изображений. Говорится также о наличии симметричного порта USB Type-C.

В разложенном состоянии пользователь получит в своё распоряжение мини-планшет. Нужно отметить, что гибкий дисплей будет занимать практически всю внутреннюю поверхность корпуса. Для этой панели не предусмотрены какие-либо вырезы или отверстия.


Фото: 91mobiles.com

К сожалению, пока не ясно, когда Huawei может представить коммерческую версию смартфона с описанной конструкцией. Сейчас аппарат существует только в патентной документации.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.