LG анонсировала смартфоны K62 и K52 с большим экраном и 48 Мп камерой (фото)

Компания LG представила одновременно два смартфона K62 и K52. Гаджеты получили объемные батареи, камеры с высоким разрешением и большие дисплеи.
Как сообщает портал Gizchina, устройства займут нишу среднего класса. Будут поставляться в двух цветах – белом и синем и получат матовое покрытие. Модель K52 будет доступна в эксклюзивном красном корпусе.
Смартфон получил 6.6 дюймовый IPS-дисплей с Full HD+ разрешением и соотношением сторон 20:9. Под капотом устройства восьмиядерный Octa-Core чипсет с тактовой чистотой 2.3 GHz. Поддерживать стабильную работу будет 4 ГБ оперативная память и 128 ГБ встроенный накопитель памяти. За автономность работы отвечает 4000 мАч аккумулятор.
Фото gizchina.com
В верхней части дисплея заметно небольшое отверстие для 28 Мп фронтальной камеры. Основная камера состоит из 4 сенсоров:
Более бюджетный вариант смартфона получит 6.6 дюймовый Full HD дисплей с 13 Мп фронтальной камерой. 4 ГБ оперативной памяти и встроенный 64 ГБ накопитель с возможностью поддержки microSD. Также будет более низкий класс защиты от воды и пыли, аналогичный предыдущим моделям линейки.
Стоимость и дату продажи смартфонов еще не объявили.
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